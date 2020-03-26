 

За сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 182 человека

26.03.2020, 10:53, Разное

На сегодняшний день, 26 марта, в РФ зафиксировали еще 182 новых случая заражения коронавирусом. Все эти люди за последние две недели посетили страны, где были болеющие COVID-19.
За последние сутки инфицированные обратились за помощью к медикам в 18 регионах. Также отмечается, что скончались 2 человека, а выздоровели – 9. На данный момент специалисты устанавливаю лица, с которыми они общались по прибытию домой.

На территории РФ уже зарегистрировано 840 инфицированных коронавирусом.



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