Ученые обнаружили ещё больше повторяющихся быстрых радиовсплесков

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26.03.2020, 10:53, Разное

Ученые, работающие над Канадским экспериментом по картированию интенсивности водорода (CHIME) в поисках признаков быстрых радиовсплесков (FRB) во Вселенной, обнаружили ещё большее количество данных вспышек. Открытие позволяет по-новому взглянуть на причины появления FRB.
По словам астрономов, многие радиовсплески локализированы в отдаленных галактиках, однако до сих пор остается непонятным, что их порождает. Над решением этого вопроса начала работать международная группа ученых под руководством Эммануэля Фонсеком. В исследовании были использованы данные 9 повторяющихся радиовсплесков, которые были обнаружены недавно CHIME.

Исследование подтвердило теорию астрономов о том, что существуют повторяющиеся и неповторяющиеся FRB, вызванные не только разными явлениями, но и разными средами. С помощью данных дисперсии специалисты выяснили, что у 2-х популяций радиовсплесков одинаковое расширение и они происходят в сходных локальных условиях, однако ширина повторяющихся FRB больше, чем неповторяющихся, т. е. всплески из первых источников более продолжительные, что говорит о разном механизме выброса популяций.

Во взаимодействии света с магнитной средой вокруг FRB показатели вращения повторяющихся источников были фактически ниже по сравнению с высокими значениями, полученными от первого известного FRB 121101. Ученые сделали вывод о том, что повторяющиеся и неповторяющиеся быстрые радиовсплески происходят из не сильно намагниченной среды, а FRB 121101, скорее всего, – аномалия.



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