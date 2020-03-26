Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло до 840 человек

26.03.2020, 10:48, Новости дня

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

В штабе сообщили, что в РФ на данный момент зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, передает ТАСС.

При этом за сутки выписаны девять человек, за весь период – 38. Также «зарегистрировано два летальных случая» в Москве.