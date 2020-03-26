Экономика: За поддержку семей с детьми заплатят богатые

26.03.2020, 10:48, Новости дня

Целый набор антикризисных мер озвучил президент РФ Владимир Путин. Одна из мер поддержки бизнеса оказалась сенсационной. Речь идет о двукратном снижении страховых взносов, что серьезно снизит расходы бизнеса. И что важно, это не временное, а постоянное решение. Еще одно справедливое решение – вводятся налоги на богатых, за счет которых будет оплачена поддержка населения.

Владимир Путин рассказал о целой серии мер поддержки из-за ситуации с коронавирусом для населения, малого и среднего бизнеса и экономики в целом. Для финансирования этого набора экономических стимулов, жизненно необходимых гражданам и бизнесу, президент предложил взять деньги у состоятельных россиян. А именно у тех, кто, во-первых, выводит свои доходы за рубеж, во-вторых, получает доходы в виде процентов от вложений в ценные бумаги и вклады на сумму от одного миллиона рублей.

Первые должны будут заплатить 15% от дивидендных доходов, выведенных на зарубежные счета в офшорные зоны. Сейчас реальная налоговая ставка неадекватна – всего 2%. Если партнеры РФ по соглашению об избежании двойного налогообложения с повышением ставки не согласятся, то РФ в одностороннем порядке выйдет из него.

Граждане, которые имеют в банках вклады на сумму более 1 млн рублей, должны будут заплатить налог на проценты (не на сумму) вклада в 13%. Столько же заплатят налогов и те граждане, которые вложили более 1 млн рублей в долговые ценные бумаги и получают доход в виде процентов. Владимир Путин уточнил, что это несправедливо, когда граждане платят НДФЛ со своих доходов в виде заработной платы, а те, кто получает доходы в виде процентов с такой деятельности – налоги не платят.

Получается, что социально ответственный бизнес, в том числе в лице тех же граждан – индивидуальных предпринимателей, получит небывалые преференции и экономические стимулы, чтобы выжить в это непростое время и сохранить работу хотя бы части сотрудников. Также поддержку получат семьи с детьми, заболевшие (в виде больничных) и потерявшие работу.

Например, пособия по безработице увеличат с 8 тыс. рублей до уровня МРОТ – 12 130 рублей. Семьи с детьми до трех лет с апреля получат по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка, а меры для поддержки семей с детьми от трех до семи лет, которые ранее ожидалось ввести с июля, будут введены раньше – с июня. Полный список мер, озвученный Путиным, можно посмотреть здесь.

Заплатят за это достаточно обеспеченные россияне. Скорее всего, полностью они не покроют расходы правительства на меры поддержки, однако повышение налогов выглядит справедливой и посильной помощью от богатых.

«Обе меры можно рассматривать как дополнительные налоги на богатых.

У нас не вводится прогрессивный налог на доходы физических лиц, хотя в ряде стран это произошло. Вместо этого в РФ принимаются другие меры», – говорит председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Мер поддержки бизнесу и населению из-за коронавируса было озвучено много. Но одна мера особенно выделяется. Во-первых, она вводится не как антикризисная мера на шесть месяцев, а «вдолгую», как выразился президент. Во-вторых, она окажет действительно сильное подспорье бизнесу, в том числе малому и среднему бизнесу, который сейчас особенно нуждается в налоговых послаблениях.

На фоне введения так называемых налогов для богатых РФ снижает для бизнеса страховые взносы с 15 до 30%.

«Арендные, налоговые, кредитные каникулы и прочее, конечно, необходимы для поддержки бизнеса. Но ключевой момент – это снижение налогового бремени в виде двукратного уменьшения социальных отчислений. Особенно это важно для малого бизнеса, который почувствует снижение нагрузки на зарплатный фонд, а это самая главная проблема в сложившейся ситуации», – говорит газете ВЗГЛЯД председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

По его мнению,

если эта мера вводится на долгую перспективу, то это заявка на большую налоговую реформу.

Потому что в этом случае выпадают поступления в страховые фонды, которые надо будет каким-то образом компенсировать. Однако каким именно образом – пока непонятно. «Через дополнительные налоги для богатых это не компенсируется, так как это разные направления поступления», – говорит Самиев.

Эксперт также предлагает не просто отсрочить выплату налогов, а полностью обнулить налоги для части малого бизнеса на определенный период, например, на один квартал, как это делают некоторые страны.

Что касается ввода нового налога на доходы, выведенные за рубеж, то это коснется среднего и крупного бизнеса, малому выводить, как правило, нечего. Опросы показывают, что основные причины вывода капиталов за рубеж – это защита собственности, обеспечение конфиденциальности владения активами и снижение налоговых платежей, отмечает руководитель информационно-аналитического отдела АКГ «Градиент Альфа» Виталий Цветков.

По его словам, доходы россияне часто выводят на Кипр, в Швейцарию, Великобританию, США, ОАЭ, Гонконг, Сент-Китс и Невис и другие низконалоговые юрисдикции. При этом те же страны замечены и в числе основных инвесторов в российскую экономику. То есть как минимум частично через офшорные и низконалоговые юрисдикции происходит реинвестирование выведенных российских денег обратно в нашу экономику, указывает собеседник.

«Это специальный налог для более обеспеченной части населения – владельцев крупного бизнеса. Его можно назвать патриотическим налогом. Цель налога, чтобы прибыль не уходила в другие страны и реинвестировалась внутри страны. Эффект будет в первую очередь фискальный, доходы от налогов будут расти», – говорит Павел Самиев.

Заставит ли налог в 15% не выводить доходы на зарубежные счета, а оставить их в РФ – непростой вопрос. «Те деньги, которые станет дороже выводить, могут осесть на счетах или «под матрасами» внутри страны. В период нынешней нестабильности мало кто рискнет во что-то вкладываться, большинство – занимает выжидательную позицию. Тратить тоже становится опасно. Налоговые органы почти все видят. И работают по принципу «потратил – значит, заработал. А заработал – значит, заплати налог», – рассуждает Виталий Цветков.

Он не исключает, что ужесточение условий для вывода доходов в офшоры приведет к большей популярности снижения налоговых платежей внутри страны. «Например, за счет дробления бизнеса. Налоговики объявили схемы дробления вне закона, но здесь есть еще немало «слепых зон», – говорит Цветков.

Второй эффект – реинвестирование прибыли внутри страны – больше зависит уже от инвестиционного климата и экономической ситуации в целом, замечает Самиев.

По его мнению, страшного в этом дополнительном налоге ничего нет, наоборот, это логичная мера. РФ идет в ногу со временем. «Принятый налог укладывается в мировую тенденцию. Многие страны, начиная с США и Евросоюза, остро столкнулись с проблемой ухода доходов в офшоры. Налоги с зарплаты или недвижимости нельзя вывести в офшоры, но налог с прибыли и другие налоги – можно. В последние годы эти страны активно перекрывали бизнесу такую возможность и возвращали доходы в ту страну, где компания, владельцем которой является офшорная структура, реально работает», – напоминает Самиев.

Под давлением Евросоюза и США ряд офшоров были ликвидированы. Тот же Кипр и ряд небольших островов практически перестали быть офшорами, добавляет он.

Введение налога в 13% на проценты по доходам от вложений в ценные бумаги и вклады также логичный шаг. По сути, он уравнивает налогообложения с доходов. Ведь с остальных доходов, в том числе простые граждане – налоги платят. Однако вклады стояли за скобками, хотя на них тоже зарабатывают.

«Как это может сказаться на инвестиционном климате? Да никак. Это не бьет по инвестиционному климату. Это не страшная вещь, а налог, который просто приравнивает депозит к другим видам дохода.

По сути, это дополнительное изъятие у богатых и у верхней планки среднего класса», – говорит Самиев. Возможно, что планку отсечения можно было увеличить, добавляет он, так как налог затрагивает частично зажиточную прослойку среднего класса. Впрочем, надо понимать, что семья из двух взрослых человек может получать доход с почти двух миллионов рублей на двух депозитах – по 999 тыс. рублей, и не платить при этом налоги.

Доля вкладов россиян на сумму свыше одного миллиона рублей на 1 января текущего года составляла 55,3% от общего числа, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Наибольшая доля вкладов (более 32%) приходится на вклады свыше 3 млн рублей.

Что касается доходов от ценных бумаг, то они уже и так облагаются налогом, однако от уплаты налога были освобождены те, кто получал доход от госбумаг или гособлигаций, но теперь ситуация выравнивается, отмечает Самиев.

«Эта новость может сказаться на настроении инвесторов, но не радикально. Потому что, по сути, речь идет об уравнивании налогообложения. Было бы нелогично, если бы депозиты получили такой новый налог, а госбумаги – нет», – говорит собеседник.

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