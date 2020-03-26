 

В Москве остановили работу парков и мест общепита

26.03.2020, 10:30, Новости дня

В Москве с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых и буфетов, а также парков.

Также мэр Москвы Сергей Собянин приказал приостановить посещение гражданами ВДНХ, Парка Культуры, Зарядья, усадьб Царицыно, Коломенское, Сокольники, передает РИА «Новости».

Кроме того, гражданам рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов в столице.

При этом отмечается, что московские кафе и рестораны смогут работать на вынос и доставку заказов.

Также Собянин обязал всех столичных работодателей измерять температуру сотрудникам и отстранять тех, у кого она повышена.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / В Италии от коронавируса умер четвертый человек

20.03 / Более 250 приморцев подали заявки на отбор общественных наблюдателей за нацпроектами

25.02 / Матч Лиги Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

20.02 / Рафаэли показала, как выглядит через месяц после родов

18.02 / Кондратюк: Российские гастролеры – такие же палачи, как и Путин и все нынешние кремляди

06.02 / Euronews – в США умер актёр и филантроп Кирк Дуглас, олицетворявший «золотой век» Голливуда

20.03 / Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

11.02 / 1547. В Украине начала работу горячая линия для жертв домашнего насилия

10.02 / В Европе ускорилось снижение цен на газ

22.02 / Ученые рассказали о маршрутах распространения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска