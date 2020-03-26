Профессор Роберт Ланц предполагает существование жизни после смерти

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26.03.2020, 10:30, Разное

Профессор Роберт Ланц из University of North Carolina (США) озвучил собственную гипотезу о вероятности существования жизни после смерти. Учёный предполагает, что человек не умирает, а переходит в некий параллельный мир, где продолжает жить.
По мнению Ланца, человеческая жизнь сравнима с многолетним растением, возвращающимся и снова расцветающим в мультивселенной. Большинство людей верит, что смерть – абсолютное и окончательное завершением жизни. Это происходит вследствие ассоциирования последней с физическим функционированием организма. Однако учёный предполагает продолжение жизни после смерти, но в одном из множества параллельных миров. Данная гипотеза изложена Робертом Ланцем в опубликованной книге «Биоцентризм: жизнь и сознание – ключи к пониманию истинной природы Вселенной».

Ранее профессор Ланц специализировался в сфере регенеративной медицины, проводил успешные научные работы со стволовыми клетками и эксперименты по клонированию животных. Затем он увлёкся такими науками, как квантовая механика, физика и астрофизика, на основе которых и построил гипотезу «нового биоцентризма». Учёный верит в существование параллельных миров, где продолжается жизнь после смерти в предыдущем, причём с сохранением «перетекающего» в иную Вселенную сознания.



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