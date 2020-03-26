Максимальный размер пособия по безработице увеличили в полтора раза

26.03.2020, 10:30, Новости дня

Максимальный размер пособия по безработице вырастет почти в 1,5 раза, до 12 тыс. 130 рублей, выплаты в новом размере начнутся уже с апреля, рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен почти в 1,5 раза. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда – до 12 тыс.130 рублей», – передает ТАСС сообщение ведомства, где добавили, что новый порядок выплат начнет действовать уже в апреле.

«По поручению президента [России Владимира Путина] будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесем необходимые изменения в нормативную базу и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12130 рублей», – приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Кроме того, в Минтруде сообщили, что вырастет также максимальное пособие для граждан предпенсионного возраста с 11 тыс.280 рублей до 12 тыс.130 рублей.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Также он попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.