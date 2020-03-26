Стилист Руслан Громов о работе во время карантина: «Люди всегда хотят оставаться красивыми»

26.03.2020, 10:30, Разное

Известный российский стилист Руслан Громов в эксклюзивном интервью пояснил о своём отношении к пандемии коронавируса и работе во время карантина. Эксперт отметил, что люди всегда хотят оставаться красивыми, поэтому на отсутствие интересных заказов он не жалуется.

Руслан Громов говорит, что карантин на его ритм жизни практически не повлиял, так как он обычно много времени проводит в «зоне комфорта» – фотостудии. Стилист старается не поддаваться паническим настроениям, считая подобное поведение «полным бредом». Громов уверен, что на людях более негативно отражается не сам коронавирус, а страх им заболеть. Несмотря на временную изоляцию, мастер продолжает активно работать над заказами, уверяя, что звёзды, с которыми он работает, даже сейчас хотят выглядеть красивыми и демонстрировать поклонникам интересные фото, а он вполне может помочь в осуществлении этих желаний.

Говоря о звёздных заказчиках, Руслан Громов не озвучил их имена, однако отметил, что они, как и большинство обычных людей соблюдают карантин, спасаются антисептиками и защитными масками. Некоторые артисты жалуются на отсутствие возможности выступать, что негативно отражается на материальном положении. Такие же проблемы и у других специалистов, связанных с модной индустрией. У парикмахеров, визажистов и стилистов значительно уменьшился объём работ, так как многим сейчас просто «не до моды».