 

Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

26.03.2020, 10:20, Разное

Санкции, которые некоторые страны вводят в отношении других по политическим мотивам, не просто являются незаконными и противоречат уставу ООН. В ряде случаев они мешают международной борьбе с эпидемией коронавируса и даже делают ее невозможной.

“В свете выше сказанного мы с уважением призываем вас потребовать полного и немедленного снятия таких незаконных принудительных и необоснованных мер экономического давления”, – цитирует РИА ФАН письмо восьми стран к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Только таким образом можно будет добиться максимальной эффективности в борьбе против коронавируса.

“Сегодня у нас общий враг: COVID-19”, – подчеркнули авторы письма.

Напомним, одним из самых деятельных и эффективных борцов с коронавирусом на международном уровне оказалась Россия. Именно она направила в Италию, которая среди европейских государств пострадала от пандемии сильнее всего, 16 самолетов со специалистами, техникой и оборудованием.

Даже за этот шаг ряд западных экспертов подверг российскую сторону критики. Москву обвинили в попытке подорвать единство и солидарность западных стран. Дескать, она продемонстрировала, что соратники Италии по НАТО и Евросоюзу фактически бросили ее одну в страшной беде, тогда как Россия, не связанная формальными обязательствами, нашла возможность помочь.



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