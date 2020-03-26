На обратной стороне Солнца произошел очень странный взрыв

26.03.2020, 10:22, Разное

20 марта астрономы стали свидетелями очень необычного и интересного события. Обсерваторией SOHO был зафиксирован странный взрыв на обратной стороне Солнца.

На полученных обсерваторией кадрах видны непонятные обломки, отдаляющиеся от восточной части Солнца. В настоящее время исследователи пытаются выяснить, что было причиной данного события. Версия с образовавшимся пятном на поверхности Солнца была сразу исключена.

Что интересно, наше светило продолжительное время находится, как говорят ученые, в режиме «спячки», то есть на минимальном уровне активности. Этот момент добавляет ученым еще больше вопросов.

Уфологи также не обошли стороной данное событие и выдвинули свою версию, мол, идет битва между двумя инопланетными цивилизациями. По словам исследователей, данное событие стало причиной увеличения количества падающих на Землю метеоритов. Известно, что за сутки на нашу планету падает до 6 тонн космической материи.

В итоге, эта информация позволила уфологам выстроить теорию о “нашествии” летательных аппаратов внеземного происхождения и о поломке одного из них. Согласно одной из конспирологических гипотез, не так далеко от Земли даже могла разыграться инопланетная баталия и в фокус обсерватории попали именно обломки, отлетевшие от судна после удара.

Однако ученые категорически отвергают эти предположения. В то же время научные эксперты пока не могут определить природу взрыва. Следует учитывать и то, что Солнце в последнее время находилось на низко уровне активности, поэтому такое событие стало в некотором роде неожиданностью. Пока астрофизикам удалось лишь понять, что увиденное ими – точно не солнечное пятно. Тем не менее, разгадка тайны случившегося пока не найдена.