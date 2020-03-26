Племя темнокожих карликов из летописей Китая

26.03.2020, 10:18, Разное

В сборнике речей государственных деятелей Древнего Китая «Речи царств» есть запись о том, что рост карликов составляет всего три чи (около 1 метра). Похожую информацию также можно найти в летописи «Исторические записки», где в частности описывается:

«Страна карликов находится на юге Великой династии Цинь, люди там ростом всего три чи. Когда они собирают урожай, то боятся, что его унесут журавли. Живут они в пещерах».

Из этих записей видно, что карликовый народ хорошо разбирался в земледелии и знал зерновые культуры.

В 187 томе энциклопедии династии Тан «Тундянь» говорится, что при династии Поздняя Хань (947-950 гг.) людям встречались карлики. А в 86 томе «История династии Поздняя Хань» написано, что более 3 тыс. карликов стали вассалами династии Хань и преподнесли в качестве дани императору слоновую кость, буйволов, бизонов и прочее.

В Древнем Китае карлики назывались по-разному, но чаще всего их описывали как «загорелое племя». Некоторые учёные считают, что карлики были смуглокожими или тёмнокожими.

Дети тамарикса

Цзи Юнь (1724-1805 гг.), учёный времён династии Цин, в своей книге «Заметки из хижины «Великое в Малом»» пишет, что в глухих горах Урумчи табунщики часто видят маленьких человечков ростом примерно один чи (около 35 см), мужчин и женщин, стариков и детей.

Всякий раз, когда цветёт тамарикс, эти маленькие человечки отламывают ветви, делают из них венки и надевают на головы, и все вместе поют и танцуют. Их голоса тонкие и мелодичные.

Иногда карлики проникают в жилища обычных людей и крадут еду. Если их ловят, человечки опускаются на колени и тихо плачут, умоляя пощадить их. Если их связать, они отказываются от пищи и умирают от голода. Если отпустить их, они не осмеливаются сразу убегать, сначала медленно проходят несколько чи, при этом постоянно оглядываясь назад.

Если обнаруживают, что кто-то ругается им вслед, они тотчас снова встают на колени и слезно вымаливают прощение. Как только они оказываются на безопасном расстоянии, то быстро прячутся.

Люди никак не могли найти место поселения маленьких человечков. Цзи Юнь писал, что они не нечисть и не монстры, а похожи на тех самых карликов, о которых говорится в древних книгах. Поскольку фигурой человечки были похожи на детей, и к тому же любили носить тамарикс, Цзи Юнь назвал их «детьми тамарикса».

В современном Китае существует тематический парк с актерами-карликами

Карлики в дуплах дерева

На острове Макао (на юге Китая) жил торговец по имени Цю Дуань, который часто плавал в разные страны. Однажды его торговое судно попало в шторм. Среди огромных волн команда разглядела очертания острова и поспешила пристать к нему, чтобы укрыться от ветра и волн.

Вскоре шторм утих. Цю Дуань ступил на остров и заметил много сухих деревьев. В одном дереве в десять обхватов было полно отверстий. Присмотревшись повнимательней, Цю Дуань заметил внутри маленьких людей, ростом всего семь или восемь цуней (около 23-27 см).

Там были женщины и мужчины, старики и дети, красивые и не очень. У всех кожа была цвета каштана. На поясе у человечков висели ножи, луки и стрелы. Увидев Цю Дуаня, они хором заговорили на непонятном языке.

Цю Дуань присел на корточки, закурил и внезапно услышал шум, доносящийся сверху. Он поднял голову и заметил на вершине мёртвого дерева маленький город, выложенный из чёрного камня.

Когда ворота города открылись, тысячи карликов вышли ему навстречу. Человечки шли плечом к плечу, размахивали флагами и издавая воинственный клич. Среди них был молодой человек с правильными чертами лица, на голове у него была золотая корона, на теле серебряная кольчуга, он, сидя верхом на цыплёнке, грозно командовал армией карликов. Толпа кричала что-то в ответ и поднимала оружие.

Цю Дуань изумился, поняв, что его прогоняют. Ведь человечки были слишком малы, чтобы внушать страх.

Юный военачальник увидел, что Цю Дуань никак не реагирует, и начал размахивать копьем. Тут же в Цю Дуаня полетели маленькие стрелы, копья и ножи, их удары были довольно болезненными.

Цю Дуань разозлился и хотел посмеяться над молодым предводителем. Он слегка ударил его курительной трубкой. Тот упал с цыпленка на землю и умер. Маленькие человечки подняли его тело, унесли в город и плотно закрыли ворота. Все остальные карлики бросились в дупла. Цю Дуань тоже вернулся на корабль.

Источник: epochtimes.ru