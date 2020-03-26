 

Испытания пусковой установки мобильного противоспутникового комплекса «Нудоль» начали в России

26.03.2020, 10:16, Новости дня

Ударный мобильный противоспутниковый комплекс «Нудоль» создан в России, пусковая установка проходит испытания, сообщил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков.

«Для Воздушно-космических сил РФ в рамках опытно-конструкторских работ по теме «Нудоль» создан современный мобильный комплекс. Разработана и проходит испытания самоходная пусковая установка 14П222», – передает РИА «Новости» слова Долбенкова в интервью журналу «Оборона России».

Он отметил, что впервые в отечественном машиностроении решена задача создания «электрогидропривода с установкой транспортно-пускового контейнера с высокой степенью точности по вертикали для систем ПВО и ПРО».

«Разработана аппаратура стартовой автоматики. Для эксплуатации самоходной пусковой установки и ее обслуживания создана транспортная машина», – добавил гендиректор КБСМ.



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