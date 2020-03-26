 

Аваков: Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение людей

26.03.2020, 10:15, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не считает необходимым отслеживание перемещений с помощью контроля мобильных операторов в рамках борьбы с распространением COVID-19. Об этом он заявил в комментарии журналистам 25 марта, запись размещена в YouTube-аккаунте МВД.

23 марта заместитель Авакова Антон Геращенко не исключил, что государству придется обратиться к мобильным операторам, чтобы контролировать условия соблюдения карантина через мониторинг мобильных сетей.

“Мы готовы, но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения, никто по телефонам не будет отслеживать перемещение каждого человека”, – уточнил Аваков.

По его словам, в полномочия полицейских входит проверка выполнения предписаний медиков о самоизоляции граждан; используются такие административные механизмы, как штрафы и протоколы.

В случае чрезвычайного положения власти могут вводить комендантский час, добавил министр.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По официальным данным на вечер 25 марта, в Украине насчитывалось 145 случаев COVID-19, пять человек скончались, один выздоровел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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