Иностранцам запретили владеть в Крыму земельными участками

26.03.2020, 10:10, Новости дня

Аннексированный полуостров Крым включен в список приграничных территорий, на которых иностранцы не могут владеть земельными участками. Об этом говорится в указе президента России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, указом президента РФ “муниципальные образования Республики Крым и города федерального значения Севастополя были дополнительно включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками”.

Речь идет о 11 районах и восьми городах, в их числе: Армянск, Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь. В Севастополе в перечень приграничных территорий попали восемь муниципальных образований, включая город Инкерман.

Как предписывает Земельный кодекс РФ (пункт 3 ст.15), иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом России. В то же время ст. 238 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок.

В противном случае суд, получив заявление от органа местного самоуправления, вынесет решение о принудительной продаже имущества с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

Помимо аннексированного полуострова Крым, перечень приграничных территорий Российской Федерации также был расширен муниципальными образованиями других приграничных регионов, включая Астраханскую и Калининградскую области.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”.