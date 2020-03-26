В Казахстане количество зараженных коронавирусом приблизилось к сотне

26.03.2020, 10:10, Новости дня

В Казахстане зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие находятся в Нур-Султане, сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По состоянию на утро 26 марта в стране подтверждены 97 случаев инфицирования COVID-19: 55 случаев – в Нур-Султане, 34 случая – в Алматы, по два – в Караганде и Шымкенте, по одному – в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Накануне власти сообщили о выздоровлении двух пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

16 марта в Казахстане в связи с эпидемией коронавируса объявлен режим чрезвычайной ситуации, а 19 марта в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы – был введен режим карантина.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта поручил на время ЧП выплачивать казахстанцам пособия. По предварительным расчетам правительства, введение ЧП и полное закрытие двух крупнейших городов Казахстана отрицательно повлияли на финансовое состояние около 500 тысяч горожан. Ранее к народу Казахстана обратился первый президент страны Нурсултан Назарбаев, который сейчас занимает пост главы Госсовета. Он признал серьезность коронавируса и сопровождающего его экономического кризиса и призвал всех казахстанцев подготовиться “к жесткой экономии”.