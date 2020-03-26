 

В Казахстане количество зараженных коронавирусом приблизилось к сотне

26.03.2020, 10:10, Новости дня

В Казахстане зарегистрировали девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все заболевшие находятся в Нур-Султане, сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. По состоянию на утро 26 марта в стране подтверждены 97 случаев инфицирования COVID-19: 55 случаев – в Нур-Султане, 34 случая – в Алматы, по два – в Караганде и Шымкенте, по одному – в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Накануне власти сообщили о выздоровлении двух пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

16 марта в Казахстане в связи с эпидемией коронавируса объявлен режим чрезвычайной ситуации, а 19 марта в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы – был введен режим карантина. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта поручил на время ЧП выплачивать казахстанцам пособия. По предварительным расчетам правительства, введение ЧП и полное закрытие двух крупнейших городов Казахстана отрицательно повлияли на финансовое состояние около 500 тысяч горожан. Ранее к народу Казахстана обратился первый президент страны Нурсултан Назарбаев, который сейчас занимает пост главы Госсовета. Он признал серьезность коронавируса и сопровождающего его экономического кризиса и призвал всех казахстанцев подготовиться “к жесткой экономии”.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / В Китае запустили производство лекарства, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом

23.03 / На Украине рассказали о борьбе Авакова за коронавирус

12.03 / Европейский фондовый рынок обрушился после ограничений на въезд в США

10.03 / Суд обязал Навального выплатить «Московскому школьнику» 88 млн рублей

04.02 / ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам

09.02 / Девушка утонула в Неве после корпоратива. Найдено тело

10.02 / Штормовой ветер помог самолету перелететь Атлантику за рекордное время

11.02 / Молодой племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни

19.03 / Исследования во Франции показали эффективность противомалярийного препарата при коронавирусе. Выздоровели 75% пациентов

25.03 / Цена на нефть пошла вверх после рекордного роста Dow Jones

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска