 

Учёные из Гонконга рассказали, когда носители коронавируса наиболее заразны

26.03.2020, 10:09, Разное

Учёные из Гонконга (Китай) по результатам исследования выяснили, почему коронавирус стремительными темпами распространился по планете и продолжает поражать людей с ослабленным иммунитетом. Оказалось, носители данного типа возбудителя инфекции наиболее опасными для окружающих являются в первую неделю после заражения, когда симптоматика ещё чётко не выражена и необходимости в госпитализации вроде как нет.
Такие выводы микробиологи сделали, проанализировав образцы слюны, взятые у 23 пациентов 35-75-летнего возраста, находящихся в местных больницах из-за инфицирования COVID-19. В отобранном биоматериале наиболее высокий уровень вирусной нагрузки наблюдался на протяжении первой недели с момента, когда были выявлены симптомы заболевания, после чего он шёл на спад.

По словам соавтора исследования Келвина То, из-за высокой вирусной нагрузки в течение первых семи дней с момента заражения коронавирусом инфекция легко передаётся от заболевшего человека к здоровому ещё до госпитализации первого.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / «Коктейль сексуальности и красоты»: Иван Ургант иронично высказался о желании Лещенко спеть с Maruv

04.02 / Зацепился за кондиционер: подросток остался жив после падения с 9-го этажа

20.03 / Учёные: Избыток сахара может стать причиной преждевременной смерти

12.03 / В детском саду под Москвой воспитательница избила ребенка

24.03 / Лолита рассказала, как Филипп Киркоров спал у нее на коленях

26.02 / В США испытают вакцину от коронавируса

12.03 / Сестра Фриске растрогала подписчиков архивным видео с певицей в молодости

19.02 / В России хотят запретить музыку и видео в транспорте

06.03 / В гостях у Бланкета Джексона: экскурсия по первому дому младшего сына Майкла Джексона за 2,6 миллиона долларов

13.03 / Король Филипп и королева Летиция прошли проверку на коронавирус после встречи с зараженным министром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска