Учёные из Гонконга рассказали, когда носители коронавируса наиболее заразны

26.03.2020, 10:09, Разное

Учёные из Гонконга (Китай) по результатам исследования выяснили, почему коронавирус стремительными темпами распространился по планете и продолжает поражать людей с ослабленным иммунитетом. Оказалось, носители данного типа возбудителя инфекции наиболее опасными для окружающих являются в первую неделю после заражения, когда симптоматика ещё чётко не выражена и необходимости в госпитализации вроде как нет.

Такие выводы микробиологи сделали, проанализировав образцы слюны, взятые у 23 пациентов 35-75-летнего возраста, находящихся в местных больницах из-за инфицирования COVID-19. В отобранном биоматериале наиболее высокий уровень вирусной нагрузки наблюдался на протяжении первой недели с момента, когда были выявлены симптомы заболевания, после чего он шёл на спад.

По словам соавтора исследования Келвина То, из-за высокой вирусной нагрузки в течение первых семи дней с момента заражения коронавирусом инфекция легко передаётся от заболевшего человека к здоровому ещё до госпитализации первого.