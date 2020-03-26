 

Российский рынок акций открылся снижением

26.03.2020, 10:08, Новости дня

Утром в четверг российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, следует из данных Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,9%, до отметки в 2431,12 пункта, передает ТАСС.

Индекс РТС снизился на 1,2% и составил 969,7 пункта.

В то же время российская валюта дешевеет к американской и европейской. Отрицательная динамика на рынке наблюдается на фоне дешевеющей нефти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Проведены испытания робота, способного брать кровь из вены

02.02 / Toyota принимает заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander

09.02 / Пассажиры рассказали о жесткой посадке Boeing в Усинске

09.03 / ЦБ России отреагировал на обвал рубля и прекратил покупку валюты

21.02 / Полицейский серьезно пострадал в беспорядках на Украине из-за эвакуированных из Китая

12.03 / Юрген Клопп: потрясающе сыграли, но пропустили голы, которые невозможно объяснить

21.02 / Порошенко назвал Путина «врагом хуже коронавируса»

23.03 / Депутат Рады обвинил главу минздрава Украины во лжи о заражении коронавирусом

11.03 / Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса

08.02 / Семь стариков и один Буттиджидж. Праймериз демократов в США принесли первые сюрпризы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска