Российский рынок акций открылся снижением
26.03.2020, 10:08, Новости дня
Утром в четверг российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,9%, до отметки в 2431,12 пункта, передает ТАСС.
Индекс РТС снизился на 1,2% и составил 969,7 пункта.
В то же время российская валюта дешевеет к американской и европейской. Отрицательная динамика на рынке наблюдается на фоне дешевеющей нефти.
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