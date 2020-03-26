США настояли на упоминании «китайского происхождения» COVID-19 в документе ООН

26.03.2020, 10:08, Новости дня

США настаивают на том, чтобы в проекте резолюции или заявлении Совета Безопасности (СБ) ООН о COVID-19 прямо говорилось, что новый коронавирус появился в китайском городе Ухань, сообщили СМИ.

Как информирует телеканал NBC со ссылкой на четырех дипломатов, работающих во всемирной организации, США стали настаивать на указании «источника вируса», когда Эстония, избираемый член СБ ООН, приступила к подготовке декларации совета.

В различных черновых вариантах и редакциях документа представители американской администрации пытались вставить фразу о «вспышке коронавирусного заболевания (COVID-19) в Ухане, провинция Хубэй в Китайской народной республике в ноябре 2019 года».

Эти требования вызвали недовольство со стороны Китая.

«Мы удивлены решением США использовать эту возможность для того, чтобы политизировать вспышку (заболевания) и обвинить Китай, мы решительно выступаем против этого», – передает РИА «Новости» заявление миссии КНР при ООН, которое они распространили среди дипломатов других стран.

Китайские дипломаты, в свою очередь, рассчитывают, что в документе СБ ООН будет сказано об успешных усилиях Пекина по урегулированию кризиса, подчеркивает NBC. Как сообщил телеканалу дипломат, участвующий в переговорах СБ ООН, представители других стран выступают за достижение компромисса.

Ранее президент США Дональд Трамп также назвал слухи о завозе американскими военными коронавируса в Китай «бесчестьем».

Напомним, Китай заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.