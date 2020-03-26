 

Илья Новокрещенов: через сервис «Мои достижения» столичные школьники могут проверять себя хоть каждый день

26.03.2020, 9:53, Разное

Как заявил начуправления по развитию кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов, никакой катастрофы из-за того, что столичные школы перевели на дистанционное обучение, не будет.
Их перевод, напомним, состоялся в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Некоторые из педагогов мегаполиса призывают перенести сроки проведения государственных экзаменов, а родители опасаются, что из-за выпадения из полноценного образовательного процесса их дети не смогут нормально подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Такую информацию приводит портал «Вечерняя Москва».

По словам Ильи Новокрещенова, столичная школа в сложившихся условиях должна не растерять качество дистанционного обучения. Процесс образования налажен по тем же планам, так что повода для волнения нет. Все школьники находятся в равных условиях и могут хоть ежедневно проверять свои знания с помощью сервиса «Мои достижения».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Адвокаты Джонни Деппа предоставили доказательства, что Эмбер Хёрд ударила его дверью по лицу

25.04 / Мнение: Письмо: “Котенок, которого взяли на время и выкинули”

05.02 / Мнение: Новые санкции

12.02 / Эксперты: Производительность Realme X50 Pro 5G будет выше тестового образца

22.02 / Польские журналисты: поладить с Москвой невозможно — при всём желании

08.02 / Мнение: Союзники

03.02 / В годовщину ухода Децла фанаты вспомнили его предсказания собственной смерти

20.02 / Мнение: Собянин поиздержался. Может, остановить реновацию?

17.03 / Мнение: Конституция, пироги и туалет…

08.03 / Министерство обороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска