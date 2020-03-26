Илья Новокрещенов: через сервис «Мои достижения» столичные школьники могут проверять себя хоть каждый день

26.03.2020, 9:53, Разное

Как заявил начуправления по развитию кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов, никакой катастрофы из-за того, что столичные школы перевели на дистанционное обучение, не будет.

Их перевод, напомним, состоялся в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Некоторые из педагогов мегаполиса призывают перенести сроки проведения государственных экзаменов, а родители опасаются, что из-за выпадения из полноценного образовательного процесса их дети не смогут нормально подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Такую информацию приводит портал «Вечерняя Москва».

По словам Ильи Новокрещенова, столичная школа в сложившихся условиях должна не растерять качество дистанционного обучения. Процесс образования налажен по тем же планам, так что повода для волнения нет. Все школьники находятся в равных условиях и могут хоть ежедневно проверять свои знания с помощью сервиса «Мои достижения».