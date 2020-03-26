В столице появилась возможность виртуально посетить местные музеи

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26.03.2020, 9:53, Разное

Коронавирус вносит коррективы в жизнь московских поклонников искусства.
Однако местный Комитет по туризму и культурные площадки российской столицы не собираются сдаваться на милость инфекции. Заместитель мэра мегаполиса Наталья Сергунина прокомментировала информацию о запущенном ими онлайн-проекте «#Москвастобой». В рамках этого проекта можно отправляться на виртуальные экскурсии в московские музеи, знакомиться с их постоянными и виртуальными экспозициями, узнавать разнообразные факты из мира искусства. Такую информацию приводит портал столичного мэра.

Как отметила Наталья Сергунина, пополнять портал проекта «#Москвастобой» будут регулярно. Интересно, что для посетителей готовят не только виртуальные экскурсии, но и другие форматы, к примеру, литературные чтения. В обозримом будущем планируется перевод виртуальных экскурсий под эгидой проекта на английский язык, что поможет расширить его аудиторию.



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