СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за вспышки коронавируса

26.03.2020, 9:53, Разное

Американская корпорация Apple может перенести выпуск смартфонов iPhone 5G из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом написала ведущая экономическая газета Японии Nikkei Asian Review.

Сообщается, что компания Apple, которая является одним из пионеров в области ПК и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом, подготавливает почву для того, чтобы перенести срок выпуска первой линейки iPhone 5G. Причина изменения даты релиза новинки – распространение COVID-19, который нарушает глобальный спрос и графики производства продукции Apple.

Выпуск линейки iPhone 5G, по информации одного из источников японской газеты перенесется на пару месяцев. Из-за нестабильной ситуации в мире американская корпорация назовет окончательную дату релиза новинки до конца мая.