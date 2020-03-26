Курс доллара вырос на открытии торгов

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26.03.2020, 9:53, Новости дня

Курс доллара и евро вырос на открытии торгов из-за снижения нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск рос на 0,63 рубля – до 78,89 рубля, курс евро – на 0,97 рубля, до 86,07 рубля, передает РИА «Новости».

При этом утром в четверг курс доллара поднимался до 79,08 рубля.

Напомним, цена нефти Brent снизилась на 0,62% и составила 27,22 доллара за баррель из-за растущих опасений за падение спроса на фоне коронавируса.



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