Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

26.03.2020, 9:48, Новости дня

Более 138 тыс. человек в РФ находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по РФ за истекший период 2020 года находилось 202 тыс. 925 человек, по состоянию на 25 марта под контролем остаются 138 тыс.769 человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, по состоянию на среду, в стране был проведен 197 тыс. 251 тест на коронавирус.

В РФ зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.