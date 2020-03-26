“Алиса” успокоит пользователей медитацией

26.03.2020, 9:38, Новости дня

Голосовая помощница “Яндекса” научилась ставить музыку для занятия медитацией. Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе, подборка с расслабляющими треками “поможет не сойти с ума на карантине”.

Новая функция доступна на “Яндекс.Станции”, “Яндекс.Станции Мини” и других смарт-колонках с “Алисой”. Чтобы начать сеанс, нужно обратиться к ассистентке с фразой: “Алиса, включи медитацию”.

На выбор предлагается три режима: обычный, для сна и для расслабления. Пользователи могут настроить длительность сессии (по умолчанию – около 10 минут), попросив об этом помощницу (“Алиса, выключись через полчаса”).

“Во время сессии звучит спокойная музыка, а приятный мужской голос рассказывает, что делать и на что направить внимание, – сказали в “Яндексе”. – Медитация длится примерно десять минут, потом включается плейлист с умиротворяющей музыкой”.

Ранее в этом месяце “Алиса” научилась зачитывать тексты на сайтах. Например, пользователь может прослушать заинтересовавшую статью во время прогулки, убрав телефон в карман. Новая способность “Алисы” пока доступна только для платформ Android и Windows.

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Вести.Hi-tech