 

Мошенники обманули московскую фирму на 1 млн рублей на продаже масок

26.03.2020, 9:30, Новости дня

Полиция проводит проверку аферы с медицинскими масками в Москве, в результате которой фирма, предположительно, потеряла 1 млн рублей, информирует пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.

По информации ведомства, в среду в отделение Хамовники поступило заявление гендиректора ООО. По ее словам, с компанией был заключен договор о поставке трехслойных масок, однако товар так и не был поставлен в срок, а деньги не возвращены. Представитель продавца на связь не выходит.

«Сумма ущерба свыше 1 млн рублей. Проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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