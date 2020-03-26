Захарова рассказа об отношении к российским военным в Италии

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26.03.2020, 9:30, Новости дня

Жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала об этом в Facebook. Она обратила внимание на телерепортаж с участием начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковника Игоря Богомолова.

«Марш проходит в штатном режиме», – сообщил полковник Богомолов на фоне отдыхающей на привале (…) в Италии российской военной автоколонны. Он также добавил, что местные нашу армию радостно приветствуют и не чувствуется, что находишься в другой стране», – сказала представитель МИД.

Она добавила, что «это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории».

«Вон он апогей изоляции, апофеоз «российской угрозы», анатомия «руки Кремля», – указала Захарова.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты прибыли в город Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

До этого посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

О готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о бессилии Италии перед угрозой коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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