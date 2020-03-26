 

Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой

26.03.2020, 9:30, Разное

Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой. Он попросил написать ему адресок месторождения, чтобы он смог точно знать, где находится весь их семейный доход.
Максим Галкин ведёт активную деятельность в социальных сетях и старается не упускать из виду любые знаковые события или интересные новости о своей семье. В этот раз высказывания Андрея Разина о том, что у Аллы Пугачёвой имеется собственная нефтяная скважина и она ежемесячно получает с неё огромные суммы, не остались без внимания юмориста. Он оперативно отреагировал на высказывания продюсера и попросил написать ему адрес нефтяной вышки, чтобы он со своей супругой смог посмотреть, где же именно находятся их деньги.

Слухи о небывалых доходах Аллы Пугачёвой появились после того, как ранее Алексей Разин пояснил о нефтяном бизнесе артистки. Информацией с ним поделились непосредственно партнёры по бизнесу Примадонны.



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