В России начали повышаться цены на ряд моделей iPhone

26.03.2020, 9:30, Разное

В последние несколько дней в РФ начала повышаться стоимость бытовой техники, а затем изменились в большую сторону и ценники на ряд моделей смартфонов iPhone от Apple. Примечательно, что в онлайн-магазинах производителя цены пока остаются прежними.

Согласно результатам анализа, проведённого специалистами сервиса Hi-Tech Mail.ru, стоимость актуальных «яблочных» гаджетов в РФ в среднем выросла на 2-3 тысячи рублей. Однако эксперты прогнозируют, что в дальнейшем цены могут продолжить повышаться, называя причиной данной тенденции ситуацию с коронавирусом и валютные колебания. На текущий момент российские поклонники смартфонов американского технологического гиганта могут приобрести iPhone XR почти за 53 тыс. рублей, тогда как ранее эта модель была доступна за 50 тысяч.

В среднем на 2 тысячи рублей выросли также цены на линейку iPhone 11. Подорожали гаджеты от Apple практически у всех крупных ритейлеров, в том числе в «Эльдорадо» и «Связном», а также в других пунктах продаж, официально распространяющих iPhone.