 

Отдохнувшего в ОАЭ на фоне пандемии главу Кунгура отправили в отставку

26.03.2020, 9:16, Новости дня

Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, сообщил председатель Кунгурской думы Андрей Подосенов.

«Депутаты в количестве 19 человек единогласно поддержали отставку главы, одного депутата не было на плановом заседании по уважительной причине. Также принято решение, что исполняющим обязанности главы города с 27 марта станет руководитель Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов. С сегодняшнего дня он оформлен в качестве первого заместителя главы», – передает РИА «Новости» слова Подосенова.

Он добавил, что Лысанов будет возглавлять город до проведения конкурсных процедур.

Напомним, Гордеев во время пандемии коронавируса уехал отдыхать в ОАЭ. При этом с 15 марта в Прикамье действует режим повышенной готовности.

Гордеев вернулся из ОАЭ и хотел выйти на работу, но глава региона Дмитрий Махонин выступил против этого.

Во вторник Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.



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