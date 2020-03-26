Отдохнувшего в ОАЭ на фоне пандемии главу Кунгура отправили в отставку
26.03.2020, 9:16, Новости дня
Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, сообщил председатель Кунгурской думы Андрей Подосенов.
«Депутаты в количестве 19 человек единогласно поддержали отставку главы, одного депутата не было на плановом заседании по уважительной причине. Также принято решение, что исполняющим обязанности главы города с 27 марта станет руководитель Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов. С сегодняшнего дня он оформлен в качестве первого заместителя главы», – передает РИА «Новости» слова Подосенова.
Он добавил, что Лысанов будет возглавлять город до проведения конкурсных процедур.
Напомним, Гордеев во время пандемии коронавируса уехал отдыхать в ОАЭ. При этом с 15 марта в Прикамье действует режим повышенной готовности.
Гордеев вернулся из ОАЭ и хотел выйти на работу, но глава региона Дмитрий Махонин выступил против этого.
Во вторник Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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