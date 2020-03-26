Все прилетающие в Россию из стран, где есть больные COVID-19, будут сдавать анализы в аэропорту

26.03.2020, 9:09, Разное

Стало известно, что все, кто будет прилетать в Россию из стран, где есть случаи заражения коронавирусом, сразу в аэропорту будут сдавать анализы. Об этом рассказал телеграмм-канал 360tv.

Ранее Росавиации поручили остановить чартерное и регулярное сообщение с 27 марта. Известно, что в РФ введены строгие меры по предотвращению распространения коронавируса: во многих областях закрыты ТРЦ, кинотеатры, кафе, рестораны, спортивные клубы и много других заведений. Так как заболевших уже более 600 человек и цифра продолжает расти, ближайшая неделя объявлена выходной, а все попросили сидеть дома и не ходить по общественным местам без сильной нужды. Особенно пожилых людей, так как для них вирус крайне опасен.