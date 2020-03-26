Александр Буйнов вспомнил о коротком бурном романе с Аллой Пугачёвой

26.03.2020, 9:09, Разное

Известный российский эстрадный исполнитель и композитор Александр Буйнов в одном из недавних интервью вспомнил о коротком, но бурном романе с Аллой Пугачёвой. Отношения между знаменитостями быстро закончились, но дружбу им удаётся сохранять и по сегодняшний день.

Александр Буйнов 24 марта отметил 70-летний юбилей, однако «зрелый» возраст не мешает ему оставаться по-прежнему активным и позитивным. Певец называет себя не иначе как «живчик Буй» и не скрывает, что за прожитый отрезок жизни у него накопилось немало интересных историй, некоторыми из которых он делится с поклонниками. Так, оказалось, что много лет назад у Буйнова были романтические отношения с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачёвой. Певец вспоминает, что у экс-возлюбленной всегда было всё «как надо» – стройные ноги, наряды с короткими юбками и просто «убийственный голос», вызывающий «мурашки по телу». Закончившийся роман не помешал исполнителям сохранить отличные дружеские отношения и за прошедшие годы, как говорит Буйнов, они не общались лишь непродолжительное время, в период, когда Примадонна была замужем за Киркоровым, приревновавшим её к бывшему возлюбленному.

Ранее Александр Буйнов рассказал, как ему удалось победить онкозаболевание. Певец признался, что «характер романтика и оптимиста» помог ему проще принять озвученный диагноз и не относится к нему, как к «концу света». Лечение Буйнов проходил в РФ и отечественные профессионалы помогли ему справиться с раком. Кроме того, большую поддержку оказывала супруга Алёна, фактически поселившаяся с ним в больнице на период лечения.