 

Стало известно о завершении испытаний элементов перспективной системы ПВО С-500

26.03.2020, 9:08, Новости дня

Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в России, сообщил гендиректор «Конструкторского бюро специального машиностроения» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков.

«Также в интересах войск ПВО-ПРО специалисты предприятия создали агрегаты мобильной зенитно-ракетной системы новейшего поколения «Триумфатор-М». В рамках данной темы разработаны и завершаются испытания агрегатов зенитно-ракетной системы: пусковая установка, составные части многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованное шасси для пункта боевого управления, транспортные агрегаты для радиолокационной системы дальнего обнаружения», – передает РИА «Новости» слова Долбенкова в интервью журналу «Оборона России».

Ранее генконструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов сообщил, что новейшая система ПВО С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли.



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