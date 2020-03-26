 

Людмила Нарусова (сенатор и мать Ксении Собчак) госпитализировали с подозрением на коронавирус

26.03.2020, 9:05, Разное

Вчера днем Людмила Нарусова почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Врачи отвезли сенатора в больницу в Коммунарку.

По данным телеграм-канала Mash, cейчас мать Ксении Собчак лежит в палате на третьем этаже. Женщина проходит полное обследование.

Другой источник, телеграм-канал RT со ссылкой на главу комитета Совфеда, сообщил, что Людмила Нарусова решила самоизолироваться после того, как контактировала с людьми, приехавшими из других стран.

Напомним, на днях ее дочь Ксения Собчак побывала в нескольких инфекционных больницах, в том числе и в Коммунарке. Она сняла репортаж о китайской инфекции для своей программы “Док-Ток”.

Супруг телеведущей Константин Богомолов негативно отреагировал на ее решение посвятить выпуск передачи такой опасной теме. “Муж говорит: “Все сидят дома, а моя все инфекционки города объехала”, – рассказала Ксения Собчак.

Напомним, в начале марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в России выявили 658 случаев заболевания, 29 пациентов уже вылечились.



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