Комаровский рассказал о том, можно ли дома самим сделать тест на коронавирус

26.03.2020, 8:33, Новости дня

Если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, он должен в первую очередь обратиться к врачу и не выходить из дома. Об этом в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

“Например, кто-то хочет купить экспресс-тест, чтобы провериться дома. Как это вообще выглядит?” – спросила Бацман.

Комаровский ответил, что “тестов много, они разные”.

“Достоверность теста напрямую связана с тем, откуда взята мокрота. Если человек купил тест, а тест может стоить 1 тыс. грн, и взял мазок неправильно – накашлял туда или взял слюну, тест может быть недостоверен. Они даже при правильном взятии мазков иногда дают 20% ложных отрицательных ответов. Я считаю, что это неправильная ситуация. Почему? Каждый из нас при проявлении симптомов ОРВИ должен считать, что это коронавирус, и вести себя соответственно. А вести соответственно – это не значит сходить с ума”, – отметил врач.

Он подчеркнул, что большинство людей “перенесет это легко и нет волшебной таблетки, которую надо вовремя дать, чтобы не было тяжело”.

“Хорошо, у вас отрицательный тест, а вы уверены, что вы не в этих 20%? Мы все равно должны рассматривать ситуацию с точки зрения того, есть ли у тебя показания к тому, чтобы тебя лечили в условиях стационара? Дальше – если есть показания, ты движешься в сторону стационара, но не сам, а к тебе приезжает автомобиль, который тебя туда отвезет. Нет? Ты должен знать, что тебе надо оказывать помощь себе самому. И тактика этой помощи совершенно не зависит от того, положительный у тебя анализ или отрицательный. Я хочу, чтобы вот это знали все люди”, – продолжил Комаровский.

“Вот хорошо: я подозреваю у себя симптомы коронавируса. И что я делаю? Иду в аптеку? Жену, которая была со мной в контакте, посылаю в аптеку? Это как?! Этого же нигде нет! Это невозможно! Где вы слышали, чтобы итальянцы сами себе определяли? Чтобы чехи сами себе определяли? Чтобы кто-то в Америке пошел и купил тест, чтобы самому себе определить? Где это видано? Это же ни на какую голову не натянешь такое! Если ты подозреваешь у себя коронавирус, самое страшное, что ты можешь сделать, – это выйти из дома. А мы рассказываем всей стране, как брать у себя мазки?! Нет, я этим заниматься не буду. Подозреваешь? Ты должен позвонить, с тобой обязаны поговорить, выяснить, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит”, – подчеркнул врач.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, однако примерно каждому пятому заболевшему необходима госпитализация, сказано на сайте ВОЗ.