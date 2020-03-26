Доктор Комаровский рассказал о том, почему не вводят карантин Россия и Беларусь

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26.03.2020, 8:43, Новости дня

В Беларуси эпидемиологические службы работают так, как в Украине они работали 25 лет назад. Об этом в авторской программе главреда издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил известный украинский врач Евгений Комаровский.

“Белорусы и россияне не сказали же, что они идут в Европу? Поэтому перед государственными чиновниками не стоит обязанность слепо копировать решения европейцев. Они говорят: “Мы еще посмотрим, какая тактика более правильная – белорусская или чешская?” Другой вопрос, что мы хотим быть убежденными, что белорусы нам покажут правду. Но судя по их расследованию первого случая, это образец эпидемиологического кайфа, когда каждого человека выявили и изолировали. Но еще раз говорю: у них нет вседозволенности и у них нет демократии. У нас демократия – это когда каждый делает, что хочет”, – отметил он.

Он добавил, что на фоне эпидемии государственные институты и силовые структуры имеют значение.

“Конечно, как мы видим, это не всегда хорошо. Но когда у тебя мощные силовики и надо срочно людей разогнать по домам, изолировать, это срабатывает”, – уверен врач.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

По состоянию на 24 марта в Украине 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В провинции Хубэй в Китае карантин снимут с 25 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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