Внешнее независимое оценивание в Украине нужно перенести на более поздний срок, считает замминистра образования

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26.03.2020, 9:03, Новости дня

Внешнее независимое оценивание в Украине не состоится в заранее намеченные сроки, заявил заместитель министра образования и науки Егор Стадный. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Перенос продиктован продлением карантина в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.

“Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно пройдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании”, – отметил Стадный.

По его словам, до конца недели министерство представит несколько сценариев проведения ВНО в сложившихся обстоятельствах.

Также предусматриваются изменения в сроках пробного внешнего независимого оценивания. 12 марта Украинский центр оценивания качества образования сместил даты пробного ВНО с 21-го и 28 марта на 4-е и 11 апреля.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней – до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Все учебные заведения, независимо от формы собственности и сферы управления, должны продолжить карантинные меры, заявили в Минобразования.

Обязательными предметами ВНО для выпускников школ являются украинский язык и литература, второй предмет – математика или история Украины на выбор. Тесты должны были пройти с 21 мая по 15 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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