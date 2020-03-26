Школьница из Японии утверждает, что с детства общается с ангелами

26.03.2020, 9:02, Разное

"С самого рождения я могу общаться с Богами и ангелами. Поэтому я всегда считала, что в этом нет ничего необычного",- Это фрагмент предисловия из книги Сумире, ученицы 5 класса из Японии, «Перед тем, как я родилась, Бог сказал мне…».

О самой Сумире в сети мало информации. Сообщается, что в целом она самый обычный ребенок – любит пиццу и не любит читать и заниматься спортом. При этом , едва она научилась говорить, как рассказывала необычные вещи – о том, что видела до рождения и о том, как она была в утробе матери.

Девочка также заявляет, что может видеть ауру разных людей, а еще она может общаться с эмбрионом, находящимся в животе беременной женщины. Также однажды она сказала, что ее тело источает больше энергии, чем Вселенная. А пару лет назад Сумире видела, как с потолка ее дома падал непонятный "золотой порошок".

В 2016 году Сумире снялась в документальном фильме «Договор с Богом», который посвящён воспоминаниям ребёнка в утробе матери. Еще Сумире иногда проводит встречи, которые всегда вызывают слёзы у аудитории, слушатели говорят, что «каждое высказывание имеет глубокий смысл». «Перед тем, как я родилась, Бог сказал мне…» — её первая книга.

Фото из личного блога Сумире: ameblo.jp/999marira999

Ниже несколько фрагментов из ее книги:

«С самого рождения я могу общаться с Богами и ангелами. Поэтому я всегда считала, что в этом нет ничего необычного. Но я ошибалась. Мама тоже с рождения разговаривала с Богами и ангелами, но папа и друзья не разговаривали с ними.

Помню, когда я училась во втором классе, я пояснила маме о небожителях, мама очень удивилась и спросила: "Как ты узнала!?" Я удивилась маминой реакции. Ведь я всегда думала, что ничем не отличаюсь от других. Но я умею не только это. Я могу видеть ауру человека, также могу видеть ребёнка в животе матери и разговаривать с ним. Есть ещё много чего, но только не знаю, как выразить это словами.

Иногда кто-нибудь говорит: "Ах, как я завидую Сумире". Хотя у меня и есть такие способности, я не чувствую, что "только я особенная". Потому что все люди уникальны. Нет того, кто был бы более особенным. Каждый уникален!»

«Небесное царство — это место, где живут души, Боги и ангелы Вселенной. Существует не только одно царство. Проще говоря, в Небесном царстве есть ещё царства. Все царства имеют одно и то же название, и все они называются Небесным царством. Как же их различать? На самом деле я тоже не знаю. Просто само собой получается различать их, это невероятно.

В Небесном царстве столько всего невероятного. Там всегда происходят счастливые события. Небесное царство — это царство счастья. Однако в Небесном царстве есть не только царство хороших Богов. Есть также и царство плохих Богов.

В таком царстве живут плохие Боги, плохие ангелы и плохие души. Плохие Боги побуждают людей совершать дурные поступки. Но если люди творят добрые дела, хорошие Боги будут воодушевлять их.

Поэтому, с этой минуты начинайте делать добро, начните с малого. И хорошие Боги будут на вашей стороне… Когда вы от всего сердца выражаете благодарность Богам и ангелам, которые защищают вас, они будут покровительствовать вам.

Какие дела хорошие?

Например, улыбаться людям, слушать других, даже такая мелочь считается добрым поступком.

Улыбка не должна быть притворной, настоящая улыбка появляется сама собой, когда вы счастливы…

Как только человек начинает улыбаться, то улыбаются все вокруг. Улыбка заразительна. Думаю, что все такое испытывали. Короче говоря, сила улыбок бесконечна. Точно говорю: улыбка может принести счастье каждому.

Боги и ангелы хотят, чтобы люди "жили счастливо и без сожалений". И хотят, чтобы люди знали это. Вы должны жить счастливо. Жизнь начинается со счастья и заканчивается счастьем. С улыбки начинается и улыбкой заканчивается. Ведь в конце жизни все надеются отправиться в Небесное царство.

В этом случае мы должны жить счастливо без сожалений. Когда вы приходите в Небесное царство, вы можете похвастаться: "Ах, как счастливо я жил!". Люди живут, чтобы испытывать различные переживания, но счастливая и радостная жизнь — также одна из целей нашего прихода на землю».

Источник: epochtimes.ru