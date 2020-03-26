Кремль сообщил о рабочем дне 22 апреля

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26.03.2020, 8:53, Новости дня

Среда, 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли 22 апреля рабочим днем, Песков ответил утвердительно.

«Да», – передает РИА «Новости» ответ Пескова.

Напомним, в среду Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.



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