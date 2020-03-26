 

Галкин показал необычный способ защиты от коронавируса в лифте

26.03.2020, 8:53, Новости дня

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал ролик, в котором показан способ нажимать на кнопки в лифте, не прикасаясь к ним руками.

Галкин опубликовал видео в Instagram.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Мар 2020 в 3:49 PDT

 

«Оригинальный способ гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии. Друг из Прибалтики прислал. Это ж надо было такое придумать!», – подписал он ролик.

На кадрах неизвестный мужчина подошел к лифту, у кнопки вызова которого прикреплены губка с воткнутыми в нее зубочистками и пластиковый стаканчик. Автор ролика вытащил одну из зубочисток, нажал с помощью нее на кнопку, после чего выбросил приспособление в стаканчик.

В самом лифте оказалась такая же «защитная система».

Отметим, что коронавирус COVID-19 передается, в частности, контактно-бытовым путем: через рукопожатия и предметы обихода, потому врачи рекомендуют часто и тщательно мыть руки.

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. Затем мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.



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