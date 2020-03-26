Заемщики в России отказываются погашать кредиты из-за коронавируса

26.03.2020, 8:53, Разное

Заёмщики в РФ отказываются погашать свои кредиты из-за страха перед коронавирусом. Как сообщают в кредитно-финансовых учреждениях, многие ссылаются на самоизоляцию и необходимость придерживаться строго карантина.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств сообщили, что пока на ситуацию с COVID-19 ссылаются около 1% всех заёмщиков, которые не могут вернуть задолженность. Некоторые просят отсрочку по платежам из-за самоизоляции и карантинных мер, так как нет невозможность посетить банк или другое финансовое учреждение для совершения платежа. В Райффайзенбанке и Росбанке сообщили, что они тщательно проверяют информацию о своих клиентах и в случае подтверждённого карантина или в случае заболевания коронавирусом, готовы пойти навстречу и отсрочить выплаты по кредитам.

Эксперты проанализировали состояние в кредитной сфере и отметили, что коронавирус действительно сможет повлиять на способность граждан вовремя оплачивать займы. Многие заёмщики работают в сфере услуг, а сейчас она переживает не самые лучше времена из-за массового закрытия торговых центров, кинотеатров и прочих заведений. Руководство многих банков подтвердило готовность снижать обязательную сумму платежа или же вовсе предоставлять отсрочку, если заёмщик сможет подтвердить временное снижение своих доходов из-за сложившейся ситуации, пишет РБК.