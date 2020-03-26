Двигатель загорелся у самолета в аэропорту Сургута
26.03.2020, 8:53, Новости дня
Возгорание двигателя произошло у пассажирского самолета ATR-72 в аэропорту Сургута перед вылетом в Ханты-Мансийск, сообщили в экстренных службах города.
«В четверг утром самолет готовился к вылету по маршруту Сургут – Ханты-Мансийск. Произошло возгорание правого двигателя. Экипажу удалось потушить его», – передает источник ТАСС.
На борту было 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.
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