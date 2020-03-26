В РФ решили создать СП для производства лекарства от коронавируса

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26.03.2020, 8:48, Новости дня

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил создание совместного предприятия (СП) с группой компаний «ХимРар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир», сообщили в фонде.

«По данным коллег из Китая, препарат «Фавипиравир» продемонстрировал позитивные результаты при лечении пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. В рамках усилий по борьбе с вирусом, предпринимаемых РФПИ совместно с правительством РФ, российскими и международными партнерами, мы объявляем о создании СП с группой «ХимРар», деятельность которого позволит обеспечить достаточное количество препарата для лечения зараженных лиц в России, а также осуществлять поставки «Фавипиравира» на зарубежные рынки», – передает ТАСС слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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