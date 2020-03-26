На учениях в Японском море корабли приняли палубные вертолеты Ка-27

26.03.2020, 8:48, Новости дня

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), отрабатывающие в акватории Японского моря практические задачи в рамках плановых тактических учений в дальней морской зоне, приняли на базирование палубные вертолеты Ка-27, сообщили в пресс-службе ТОФ.

«У побережья Владивостока отряд кораблей Приморской флотилии разнородных сил ТОФ в составе флагмана флота ракетного крейсера «Варяг», корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов», больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» провел совместные с морской авиацией тренировки по приему на базирование палубных вертолетов и обеспечению взлетов и посадок винтокрылых машин на корабли», – передает ТАСС сообщение ТОФ.

Корабли отряда обеспечили полеты трех палубных вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС. Всего летчики совершили более 10 взлетов и посадок на палубы кораблей.

Серия тактических учений корабельных групп ТОФ пройдет в акваториях Японского и Охотского морей. К отработке задач в море привлекаются до 15 кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов.