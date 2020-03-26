В мире: Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

26.03.2020, 8:30, Новости дня

После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой?

В штабе по противодействию коронавирусу и в мэрии Москвы уже дважды опровергали сообщения о том, что власти готовятся к закрытию российской столицы на тотальный карантин. В свою очередь, журналисты и эксперты старательно разъясняли публике, что это попросту невозможно сделать – слишком велик этот город, слишком сложна его экономика.

Может оно и так, но всего два дня назад на глазах всего мира было заблокировано полуторамиллиардное государство – Индия.

Это поистине колоссальный размах при скромной по европейской и американской меркам угрозе – всего 600 заболевших. Однако индийцам враз запретили практически всё, дав считанные часы на подготовку к изоляции.

Речь идет уже не о том, что в огромной стране теперь нельзя передвигаться между населенными пунктами и пользоваться любым общественным транспортом – этим сейчас не удивишь половину западного мира. В Индии теперь нельзя и просто выходить из дома при том, что у миллионов индийцев вовсе нет никакого дома. Даже в магазин за продуктами – нельзя. А чтобы вас пропустили через пост полиции на личном автотранспорте, необходим разрешающий документ неустановленного образца.

«Каждая деревня находится под строгой блокировкой», – предупредил премьер-министр Нарендра Моди в своем обращении к нации.

Между этим заявлением и введением карантина прошло всего несколько часов, за которые индийцы смели с прилавков все, что успели. Чем людям питаться, когда запасы кончатся, будет разъяснено властями позднее, а пока ставка сделана на стремительность, чтобы избежать массовой паники и скопления толп.

В подобных условиях можно было бы предположить, что индийский тотальный запрет из серии тех законов, жесткость которых компенсируется необязательностью исполнения. Однако – ничего подобного. В сети можно встретить сотни видео, на которых индийские полицейские прогоняют людей с улиц, избивая их палками.

Indian police enforcement #StayHome pic.twitter.com/bTUaf5wbqB

— ian bremmer (@ianbremmer) March 24, 2020

Причина столь жестких, резких и неожиданных действий властями вслух не проговаривается, для этого у них всего одно слово – коронавирус. Но ларчик открывается просто.

В тот день, когда начал действовать режим строгого карантина, должен был начаться весенний праздник Наваратри – один из главных в индуизме. Он посвящен супруге бога Шивы – Шакти, сопряжен с многотысячными молениями и гуляниями, а длится десять дней и девять ночей.

Судя по всему, в Нью-Дели решили, что это создаст идеальные условия для распространения инфекции и сочли за благо заблокировать страну сразу, не дожидаясь открытия массовых ярмарок и начала храмовых служб. Собственно, посещение храмов также запрещено на весь карантинный срок – 21 день.

Разъяснять всё это населению означает выставить себя маловером. Это немыслимо для Моди, возглавляющего националистическую партию. Национализм индийцев не этнический – в стране проживают десятки народов и говорят на десятках языков (государственный хинди является родным менее чем для 20% населения). Индийская нация объединена по религиозному принципу, то есть Индия – это страна индуистов, а главный защитник их прав и традиций – нынешний премьер-министр.

Другими словами, это решение далось Моди нелегко. В иных условиях храмы – это то, что он закрыл бы в последнюю очередь. Но правительство боится непомерной нагрузки на систему здравоохранения, кое-где на местах попросту отсутствующую.

Не все так плохо, например, Индия является одним из мировых лидеров по производству фармацевтики и экспорту ингредиентов для нее. Но это теперь тоже проблема – уже для нас. В связи с коронавирусным кризисом вывоз лекарств из страны был ограничен, по многим наименованиям – прекращен вовсе, что неизбежно вызовет рост цен во всем мире.

Однако речь сейчас о другом – о тотальном внутреннем шатдауне, о заморозке всего и вся. По сути над очень большой и неоднородной страной ставят эксперимент, аналогов которому в мире еще не было. Это, конечно, сугубо их, индийское дело, только вот внезапная блокировка страны подставила под удар десятки тысяч наших соотечественников. Непонятно даже, что для них сейчас хуже – карантин или связанная с ним истерика.

Казалось бы, уж кого-кого, а индийцев коронавирусом не напугаешь. В этой стране до сих пор сохраняются очаги по-настоящему смертоносных инфекций – малярии и холеры (все мировые пандемии холеры начались с Индии, не исключая ту, что заперла Пушкина в Болдино). Возможно, загадочный экзотический коронавирус вызвал ассоциации как раз-таки с ними. Но на сей раз «источник заразы» было легко установить – это белые туристы.

Китайцы для индийцев тоже – белые, но фобии в индийском обществе развились уже на фоне эпидемий в Италии и Испании, эмоционально освящавшихся в местных СМИ. Иностранцы в буквальном смысле стали гонимой кастой – их выселяют их домов и отелей, отказываются обслуживать в магазинах, им угрожают, их преследуют, на них нападают.

В эпоху лихолетья межнациональная дружба нередко погибает одной из первых. Но для туристов это стало настоящим шоком, ведь в мирное время всё ровно наоборот – люди со светлой кожей считаются в Индии очень красивыми и пользуются симпатией, замешанной на суевериях. Если речь не идет о действительно крупном городе, бывает трудно пройти по одной улице без того, чтобы не нарваться на просьбу о совместной фотографии (в случае отказа ты все равно окажешься на фото, но в качестве фона – как достопримечательность).

Всё это изменилось за считанные дни. Белый стал синонимом распространителя смертельной заразы, и русские, несмотря на союзнические отношения двух стран и 75-летие лозунга «хинди руси бхай бхай», из этого «чумного ряда» никак не выделяются.

Хорошая новость в том, что большая часть российских туристов и переселенцев находится в штате Гоа – бывшей колонии Португалии, которую часто называют «не Индией» из-за обилия там христиан, иностранцев и космополитов. Еще в девяностые годы Гоа стал «славянским курортом», а его население, занятое в сфере обслуживания (основа экономики штата), наловчилось говорить по-русски. Приезжие из РФ, Украины и Белоруссии для местных – многолетние соседи, привычный источник заработка и неотъемлемая часть непередаваемого гоанского симбиоза, так что об описанных выше инцидентах даже речи идти не может. Но Гоа это, повторимся, «не Индия».

О бедах, внезапно обрушившихся на российских туристов, стало известно от екатеринбургской журналистки Полины Мудровой. Когда ее саму среди ночи выгнали из отеля (а речь, между прочим, идет о стране, национальной проблемой которой являются групповые изнасилования), она опубликовала в Фейсбуке воззвание с просьбой о помощи и вмешательстве российских властей.

Травля, нападения, выселения, полицейские рейды и отказ продавать еду – это только часть проблемы.

Фактически, наши люди оказались заперты в чужой стране и не могут ее покинуть при всем своем желании.

Одно дело – столичный Дели, откуда россиян забирают борты «Аэрофлота». Но до Дели нужно еще добраться в условиях, когда самолеты не летают, поезда не ходят, автобусы не ездят, а автомобили, тук-туки и мопеды разворачивает полиция. И надо понимать, что белое лицо водителя или пассажира в данной ситуации срабатывает как маяк и призыв к действию, а полиция в Индии коррумпирована почти тотально и не упускает случая «потрясти» иностранцев даже в мирное время.

Газета ВЗГЛЯД связалась с двумя туристами, находящимися сейчас в Индии. Они подтвердили слова Мудровой: выселения, угрозы, нападения – все это реальность, а попасть в Дели сложно до невозможности. Чтобы получить хотя бы крышу над головой, нужно предъявить медсправку об отсутствии коронавируса, однако эту справку нигде не выдают и анализов «по желанию» не проводят.

Настрой местного населения таков, что россияне опасаются полноценных погромов.

К чести российских властей и дипломатов, они делают всё, что могут. В кратчайшие сроки с правительством Моди удалось договориться о рейсах в Россию не только из Дели, но и из Гоа, по-прежнему открытого для авиакомпании «Россия» (для сравнения: с ОАЭ, где сложилась аналогичная ситуация, договориться пока не удалось).

Параллельно было согласовано разрешение на проезд до аэропортов, которое можно распечатать с сайта посольства.

В первый же день карантина эвакуационный рейс забрал из индийской столицы 350 россиян, еще полторы сотни – из Гоа. Но всего эвакуация требуется для 10 тысяч наших соотечественников. По крайней мере, такую цифру озвучил заведующий консульским отделом посольства РФ Андрей Федоров, однако речь может идти и о 30 тысячах человек, многие из которых, повторимся, в принципе не могут попасть в аэропорт. Иногда разрешение от посольства не оказывает на полицию никакого эффекта – индийцы просто не в курсе, что эта бумага что-нибудь разрешает.

Ряд отелей в Дели выпустили специальное подтверждение о готовности размещать иностранцев, но это, как правило, весьма недешевые заведения, где ксенофобия и расизм по определению не приветствуется. Со своей стороны, посольство расселяет людей в т.н. «русские дома», но с ними та же проблема, что и с аэропортами – до них попросту не добраться, а жить где-то надо: «Аэрофлот» не может вывезти всех и сразу, оставляя напоследок прибывших в страну другими авиакомпаниями, для которых небо Индии теперь закрыто.

Остается надеяться, что выход будет найден в самое ближайшее время – речь в буквальном смысле идет о человеческих жизнях. Далеко не все регионы Индии столь же безопасны, как Гоа, а за белыми девушками иногда ведут полноценную охоту (вряд ли таких охотников остановит страх перед коранавирусом, если не останавливает даже страх перед смертной казнью).

Основания думать, что выход из тупика будет найден, есть. Уже после того, как был опубликован пост Мудровой и проблема получила широкую огласку, состоялся телефонный разговор между Нарендрой Моди и Владимиром Путиным. Как отмечается на сейте Кремля, он прошел «в русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства», а посвящен был, как нетрудно догадаться, коронавирусу и карантину.

Что окажется сильнее – стратегическое партнерство с взаимным доверием двух лидеров или беспрецедентный по масштабу эксперимент, осложненный гремучей смесью из фобий, бардака и коррупции, мы узнаем в ближайшее время.

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