 

Коронавирус заставил Францию вывести войска из Ирака

26.03.2020, 8:30, Новости дня

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, информирует Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба.

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция (по противодействию группировке ИГ*) приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности особенно с учетом кризиса в области здравоохранения», – передает РИА «Новости» сообщение французского генштаба.

Таким образом, «Франция решила до нового распоряжения вывезти военнослужащих операции Chammal, расквартированных в Ираке».

Вывод войск начнётся 26 марта.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Назван возможный источник заражения принца Чарльза

10.02 / Турция обратилась к РФ с требованием по Идлибу

12.03 / Pornub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии

09.03 / France 3 – Международный женский день Франция отпраздновала демонстрациями в поддержку прав женщин

23.02 / В США оценили «странный» и «экстремально мощный» российский калибр

12.02 / ФСИН проверит, почему убийца Немцова сидел за столом с шашлыками

16.02 / Коронавирус: китайские медсестры не думают о смерти

19.02 / Делом о подготовке терактов в Керчи занялась спецгруппа следователей

19.02 / Ликвидацию Верховного суда Украины признали незаконной

25.02 / Мужчина попытался взорвать автомобиль около Пентагона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска