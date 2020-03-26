 

Коронавирус заставил Францию вывести войска из Ирака

26.03.2020, 8:30, Новости дня

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, информирует Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба.

«При взаимодействии с правительством Ирака коалиция (по противодействию группировке ИГ*) приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности особенно с учетом кризиса в области здравоохранения», – передает РИА «Новости» сообщение французского генштаба.

Таким образом, «Франция решила до нового распоряжения вывезти военнослужащих операции Chammal, расквартированных в Ираке».

Вывод войск начнётся 26 марта.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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