Дмитрий Песков сообщил, что 22 апреля будет рабочим днем

26.03.2020, 8:30, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по причине переноса голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля будет рабочим днем.

Вчера во время выступления Владимир Путин попросил перенести голосование, так как на данный момент в мире объявлена пандемия коронавируса и требуется приложить все усилия для предотвращения ее распространения. В РФ на сегодняшний закрыли массовые мероприятия, запрещено собираться большими группа и введен недельный выходной. Также всех пожилых людей просят находится дома и без надобности не появляться в общественных местах. Дети переведены на дистанционное обучение.