Комаровский рассказал, почему коронавирусом в Украине болеет элита

26.03.2020, 8:27, Новости дня

Представители элит в Украине имеет доступ к тестам на коронавирус, потому на данный момент процент заболеваемости среди таких людей высокий. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман высказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

“Я сегодня смотрю, в Харьковской области выявлен коронавирус у жены одного из чиновников, вот какой-то депутат заболел. Почему у нас такой высокий процент заболеваемости среди людей таких вот “непростых”? Потому что сегодня элита имеет доступ к тестам, а все остальные – как бы не очень. Когда все получат доступ к тестам, тогда мы узнаем, что и мы не хуже”, – отметил Комаровский.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

20 марта коронавирус был подтвержден у жены замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача. По имеющейся информации, диагноз ей поставили в Киеве после возвращения из-за границы. Вскоре коронавирус выявили и у Скоробогача.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов писал, что супруги Скоробогач 8 марта отдыхали на французском курорте Куршевель вместе с друзьями, среди которых нардепы от группы “Довіра” Сергей Шахов и Сергей Вельможный. Диагноз COVID-19 также подтвержден у Шахова и, по информации СМИ, у сына Вельможного.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро сегодняшнего дня во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 381 499 человек. 16 557 человек стали жертвами COVID-19, 101 794 излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 24 марта в Украине 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.