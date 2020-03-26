Российский истребитель упал в Черное море у берегов оккупированного Крыма

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26.03.2020, 7:27, Новости дня

Российский истребитель Су-27 25 марта упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщило “РИА Новости” со ссылкой на министерство обороны России.

Поиск летчика упавшего “затруднен сложными метеоусловиями”, заявили в ведомстве.

По сведениям “Интерфакса”, отметка истребителя на радарах пропала около 19.10 по Киеву в 50 км от оккупированной Феодосии. Утром 26 марта был запеленгован сигнал радиобуя Су-27. Он поступил достаточно далеко от предварительно обозначенной зоны поиска летчика, ближе к Севастополю, рассказал собеседник агентства.

К поисковой операции привлечены шесть кораблей, самолет и вертолет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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