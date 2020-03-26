Четверо врачей заразились коронавирусом в Тернопольской области

26.03.2020, 8:27, Новости дня

У четырех врачей в Тернопольской области подтвержден диагноз COVID-19, сообщил вечером 25 марта в Facebook региональный штаб борьбы с коронавирусом.

Двое заболевших – семейные врачи из Монастыриского района, один – врач Центра первичной медико-санитарной помощи Монастыриского района, один – врач Монастыриской больницы, житель Золотого Потока Бучацкого района.

❗️4 НОВИХ ВИПАДКИ COVID-19 ПІДТВЕРДЖЕНО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 21 ГОДИНУ 25 БЕРЕЗНЯ🔹2 – сімейні лікарі з… Posted by Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом on Kolmapäev, 25. märts 2020

Ранее стало известно, что среди заболевших – медсестра больницы из райцентра Монастыриска.

Всего в Тернопольской области лабораторно подтверждены 15 случаев инфицирования коронавирусом, сказано в сообщении штаба.

❗️НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 22.45 25 БЕРЕЗНЯ ЛАБОРАТОРНО ПІДТВЕРДЖЕНО 15 ВИПАДКІВ COVID-19!🔹 Згідно з даними ДУ "… Posted by Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом on Kolmapäev, 25. märts 2020

Министерство здравоохранения Украины информировало о восьми заболевших в этом регионе. Один случай – летальный. По официальным данным (без учета новых сообщений из регионов) в Украине насчитывалось 145 случаев COVID-19, пять человек скончались, один выздоровел.